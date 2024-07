Eine 45-jährige Frau aus Speyer in Deutschland fuhr am Samstag gegen elf Uhr mit ihrem Pkw auf der Katschberg Bundesstraße B99 in Rennweg am Katschberg im Bezirk Spittal/Drau und verlangsamte dort ihre Fahrgeschwindigkeit aufgrund eines von der Abfahrt der Tauernautobahn A10 kommenden Autos. Eine ihr nachkommende 41-jährige Motorradlenkerin aus dem Bezirk Tamsweg in Salzburg übersah dies und fuhr dem Pkw hinten auf.

Hubschrauber im Einsatz

Dabei wurde die Motorradlenkerin vom Motorrad und am Pkw vorbei auf die Fahrbahn geschleudert. Die Salzburgerin erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Die Pkw-Lenkerin erlitt leichte Verletzungen und wurde nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung ins LKH Spittal/Drau gebracht. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.