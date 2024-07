Wenn am Samstag um 21 Uhr das EM-Viertelfinale in Berlin angepfiffen wird, werden viele tausende Fans in Kärnten seufzen - es wäre jenes Spiel gewesen, in dem die österreichische Nationalmannschaft um das Halbfinale gekämpft hätte, wenn sie gegen die Türkei siegreich geblieben wäre. Zum Seufzen wird das Spiel nun aber jedenfalls für die Polizei, auch in Kärnten. Allgemein gilt die Partie als Hochrisikospiel.