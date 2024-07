Dramatische Szenen am Samstag kurz nach elf Uhr auf der A2 Südautobahn in Kärnten: Aus bisher noch ungeklärter Ursache überschlug sich ein Elektro-Pkw bei der Autobahnabfahrt Wernberg in Fahrtrichtung Italien, an Bord befanden sich drei Kinder sowie deren Eltern. „Das Auto geriet ins Schleudern, überschlug sich und schlitterte rund 80 bis 100 Meter der Böschung entlang“, erklärt Einsatzleiter Gerhard Haas, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wernberg, der von einem „belastenden und schwierigen Einsatz“ sprach.

Vier von fünf Insassen verletzt

Laut seiner Auskunft wurden alle drei Kinder verletzt mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht, die Mutter musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. „Trotzdem muss man von Glück im Unglück sprechen. Besonders, wenn man bedenkt, dass es sich um ein Elektroauto gehandelt hat“, so Haas. Beginnen E-Autos einmal zu brennen (das war hier glücklicherweise nicht der Fall), so ist es für die Feuerwehr eine besondere Herausforderung, die Flammen zu löschen.

Über die Schwere der Verletzungen ist aktuell jedoch noch nichts Näheres bekannt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Wernberg, Velden und Pörtschach sowie die Autobahnpolizei, das Rote Kreuz, der ARA-Rettungshubschrauber und die ASFINAG.