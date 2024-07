Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag in Klagenfurt gekommen. Gegen 15 Uhr kam es an einer Kreuzung im Stadtgebiet zur Kollision zwischen einem Auto, gelenkt von einer 29 Jahre alten Frau aus Klagenfurt, und einer Radfahrerin, einer 67-jährigen Frau aus Klagenfurt.

Die Autofahrerin wollte nach links in die Kreuzung einfahren, wobei sie gegen die entgegenkommende, geradeaus fahrende Radfahrerin prallte.

Die 67-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.