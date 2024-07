Eine 47-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt war am Samstag gegen elf Uhr mit ihrem Motorrad auf der Seebergstraße B82 in Mittertrixen (Gemeinde Völkermarkt) unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers kam sie auf das Straßenbankett und in weiterer Folge in den dortigen Acker, wo sie stürzte. Dabei zog sie sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Gatte leistete Erste Hilfe

Der vor ihr fahrende Gatte hatte den Unfall bemerkt, wendete sein Fahrzeug und leistete der Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Die Frau wurde nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht. Ein mit ihr durchgeführter Alkomatentest verlief negativ.