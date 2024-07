Nächtliche Aufregung in einer Großraumdiskothek in Klagenfurt: In der Nacht auf Sonntag kam es dort innerhalb eines großen Personenaufkommens zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen Klagenfurter und einem ebenfalls hier wohnhaften 22-jährigen Mann aus Nordmazedonien.

Schnittwunden durch Glasflasche

Im Zuge der Erhebungen erkannte man, dass sich beide Beteiligten gegenseitig aus bisher unbekannten Gründen durch Faustschläge ins Gesicht verletzt hatten. Im Zuge dessen schlug der 21-jährige Klagenfurter dem 22-Jährigen auch mit einer Glasflasche ins Gesicht.

Der 21-jährige Klagenfurter wurde mit Verletzungen im Gesicht und mit Schnittwunden mittels Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der 22-jährige Nordmazedonier begab sich selbständig, in Begleitung zahlreicher Freunde, in dasselbe Krankenhaus.

Fortsetzung im Klinikum

Im Zuge der Amtshandlung bestätigte sich der Verdacht, dass ein erneuter Übergriff auf den Klagenfurter durch die zahlreichen Begleiter des Nordmazedoniers geplant sei - daher wurden mehrere Streifen zum Klinikum beordert. Dort trafen bereits mehrere männliche Personen, Anhänger des Nordmazedoniers, ein. Aufgrund dessen musste die Erstaufnahme und die medizinische Versorgung beider Beteiligten abgesichert werden. In der Folge kam es zu keinen weiteren Vorfällen.