Szenen wie aus einem Actionfilm spielten sich in Kärnten ab: Am Sonntag gegen 17.30 Uhr lenkte ein 64-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt seinen PKW im Ortsgebiet von Völkermarkt. Eine Streife der Polizeiinspektion Völkermarkt führte in diesem Bereich Kontrollen durch und wollte den Mann anhalten. „Der Fahrzeuglenker widersetzte sich jedoch der Anhaltung und gefährdete einen der Beamten durch seine Fahrweise“, heißt es von der Polizei.

Die Polizisten nahmen umgehend mit Folgetonhorn und Blaulicht die Nachfahrt auf. „Im Zuge der Verfolgung fuhr der Mann mit stark überhöhter Geschwindigkeit davon und vollzog äußerst riskante Fahrmanöver, wodurch er einige Verkehrsteilnehmer gefährdete“, wird im Polizeibericht geschildert. Während der Nachfahrt prallte der Mann außerdem zweimal gegen die Leitschiene, setzte die Flucht aber weiter fort.

Auf Absperrung zugerast

Im Bereich der St. Kanzianer Landesstraße wurde durch eine Streife der Polizeiinspektion St. Kanzian eine Straßensperre errichtet. Der Fahrzeuglenker ignorierte diese aber und raste auf die Sperre zu, sodass die beiden Beamten ausweichen mussten, um nicht überfahren zu werden.

In einer Rechtskurve auf der Gemeindestraße von Gösselsdorf, Gemeinde Eberndorf verlor der Mann allerdings die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er und seine neben ihm auf dem Beifahrersitz sitzende Lebensgefährtin wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Körperverletzung

In weiterer Folge wurde der Mann von den Beamten aufgrund des Tatbestandes des Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. Der Mann wehrte sich gegen seine Festnahme, weshalb zwei Beamte leicht verletzt wurden. Er verweigerte im Zuge der Amtshandlung auch einen Alkotest.

Er wird wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt, sowie wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.