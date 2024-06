In der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr Früh sahen Polizisten wie ein Motorrad mit stark überhöhter Geschwindigkeit, ohne Licht und Kennzeichen in die Kraßniggstraße in Klagenfurt einbog.

Bei der Kreuzung mit der St. Veiter Straße hielt der Motorradfahrer an und die Beamten stellten sich mit dem Streifenwagen neben ihn. Als dieser das Polizeiauto sah, flüchtete er schlagartig. Bei der Verfolgung durch die Polizei fuhr der Lenker mit über 100 km/h durch das Stadtgebiet. Dabei raste er über den Gehsteig in den Schillerpark und stürzte dann im Bereich der Parkbänke.

Der Mann wollte danach seine Fahrt fortsetzen, konnte aber von den Polizisten mit einem Hechtsprung vom Motorrad und zu Boden gebracht werden. Bei dem Sturz erlitt der 17-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt/WS gebracht. Der 17-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt-Land wurde angezeigt.