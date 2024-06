Schwer gestürzt ist Sonntagnachmittag ein junger Steirer in einem Freizeitpark in der Kärntner Gemeinde Fresach. Gegen 15 Uhr war der Schüler (11) dort mit seinem Motorrad auf der Motocross-Strecke unterwegs. Laut Angaben des Vaters handelte es sich um eine Trainingsfahrt. Nach einem Sprung kam der Bursche mit dem Fahrzeug seitlich am Boden auf. Das Motorrad wurde über eine Böschung geschleudert.

Der Schüler, der eine vollständige Schutzausrüstung trug, blieb mit Verletzungen unbestimmten Grades liegen. Er wurde nach Versorgung durch das Team des RK-1 und einer Seilbergung in das Klinikum Klagenfurt geflogen.