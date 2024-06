Am Samstag lenkte ein 64-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt gegen 9.15 Uhr seinen Pkw samt Anhänger auf der Südautobahn A2 in Richtung Italien. Auf Höhe Tainach (Gemeinde und Bezirk Völkermarkt) kam er, laut eigenen Angaben, zu weit nach rechts und touchierte einen Aufpralldämpfer. Durch die Wucht des Anpralls kippte der Pkw um, schlitterte am Dach liegend gegen die gegenüber befindliche Betonleitwand und kam nach etwa 50 Meter auf der zweiten Fahrspur zum Stillstand.

Pkw-Lenker verletzt

Der 64-Jährige konnte sein schwer beschädigtes Auto selbständig verlassen. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde nach medizinischer Erstversorgung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Die Aufräumungsarbeiten wurden von den Freiwilligen Feuerwehren Griffen, Poggersdorf und Völkermarkt, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Mann im Einsatz standen, durchgeführt. Während der Unfallaufnahme war die A2 in Fahrtrichtung Italien einspurig befahrbar. Der Pkw und der Anhänger wurden abgeschleppt.