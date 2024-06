Es klingt skurril: In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter in Kleinglödnitz (Bezirk St. Veit an der Glan) in ein Geschäft ein und stahlen vier Benzinmotorsägen der Marken Stihl und Husqarna im Wert von mehreren tausend Euro.

Beim Verlassen des Geschäftes versprühten die Täter eine bislang „unbekannte Flüssigkeit“, wie es vonseiten der Polizei heißt, um ihre Einbruchsspuren zu vernichten. Der Gesamtschaden liegt im Bereich eines mittleren vierstelligen Euro-Betrags.