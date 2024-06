Der Strafprozess am Landesgericht Klagenfurt gegen das Betrügernetzwerk EXW-Wallet geht ins Finale: Am 23. Juli will Richterin Claudia Bandion-Ortner die Urteile gegen die 11 Angeklagten sprechen. Sie sollen rund 40.000 Menschen betrogen und so einen angeklagten Schaden von bislang 21 Millionen Euro verursacht haben. Ihnen drohen Haftstrafen von jeweils bis zu zehn Jahren.