Enger schwarzer Rock, weiße Chanel-Jacke. Bestens vorbereitet hatte sie am Mittwoch ihren mit Spannung erwarteten Auftritt: die Hauptzeugin (23) im Millionenprozess am Landesgericht Klagenfurt. Stundenlang gab die ehemalige Lebensgefährtin des Erstangeklagten (26) Einblick in das Betrugsnetzwerk EXW. Dass die Krypto- und Immobiliengeschäfte „nur Fake“ waren, daran ließ die 23-Jährige keinen Zweifel. „War nach Ihrer Wahrnehmung, ein Betrug von Anfang an geplant“, wollte Richterin Claudia Bandion-Ortner wissen. „Ja“, sagte die Zeugin.