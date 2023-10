Ist die „Klagenfurter Gang“ für einen weiteren Millionenbetrug verantwortlich? Die Frage versucht die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zu beantworten. Nach dem Betrugsfall um das Kryptowährung-Netzwerk EXW-Wallet – gegen acht Angeklagte in der Causa wird am Landesgericht Klagenfurt verhandelt – und Ermittlungen zur Firma My First Plant (MFP), hat die WKStA ein weiteres Unternehmen im Visier: PrivaFund.io heißt das Konstrukt. „Wir führen in diesem Zusammenhang ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs gegen derzeit zehn Beschuldigte“, bestätigt WKStA-Sprecher René Ruprecht. Weitere Informationen könne er derzeit nicht bekannt geben.