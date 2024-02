In Österreich ist erneut ein großes Krypto-Betrugssystem aufgeflogen: Es heißt „Cortana World“ und die Opfer kommen, nach derzeitigem Stand, vor allem aus Salzburg und Oberösterreich. Mitte Dezember hat die Staatsanwaltschaft Wels Anklage gegen zwei Männer (31 und 25) eingebracht. Die Österreicher müssen sich am Landesgericht Ried im Innkreis wegen schweren und gewerbsmäßigen Betrugs verantworten. Der ältere Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft, der 25-Jährige ist zur Festnahme ausgeschrieben und dürfte sich in Thailand aufhalten.