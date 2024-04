Am Landesgericht Klagenfurt ist am Dienstag der bereits elfte Angeklagte in der Causa um den millionenschweren mutmaßlichen Krypto-Betrug der EXW-Gruppe einvernommen worden. Der Südtiroler (39), der seit April 2023 in Brasilien in Auslieferungshaft saß und erst seit Kurzem in Österreich ist, soll eine gewichtige Position bei der Firmengründung innegehabt haben. Er selbst relativierte seine Rolle und bekannte sich nur zum Teil schuldig. Die Verhandlung wurde vertagt.