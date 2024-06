Ein Urlauber (68) aus Oberösterreich verletzte sich am Freitag beim Mountainbiken in Kärnten schwer. Der 68-Jährige war gegen 15 Uhr auf einer Schotterstraße in Techendorf am Weißensee unterwegs. Der Mann, der keinen Helm trug, kam auf der Schotterstraße aus unbekannter Ursache zu Sturz. Dabei zog sich der Urlauber schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und des Kopfes zu.

Er wurde nach notärztlicher Versorgung vom Rettungshubschrauber RK 1 ins LKH Villach geflogen.