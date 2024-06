Auf dem Dachstuhl eines im Bau befindlichen Mehrparteienhauses in Feld am See ist am Donnerstagvormittag ein Brand ausgebrochen. Laut Polizei war lediglich ein Arbeiter auf der Baustelle mit Flämmarbeiten im Bereich des Dachstuhles beschäftigt. Dieser bemerkte auch den Brand und verständigte per Notruf die Feuerwehr.

Die Freiwilligen Feuerwehren Radenthein, Kaning, Untertweng, Feld am See, Afritz am See, Döbriach, St. Peter ob Radenthein und Bad Kleinkirchheim mit rund 70 Personen konnten den Brand löschen. Personen kamen nicht zu Schaden, die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Weitere Erhebungen zur Feststellung der Brandursache werden noch durchgeführt.