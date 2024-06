Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) startete in Klagenfurt seine „Österreich-Tour“ durch die Bundesländer. Bei der Pressekonferenz am Donnerstag, gemeinsam mit Kärntens Landeshauptmann-Stv. Martin Gruber (ÖVP), beteuert Nehammer, es handle sich dabei nicht um eine Wahlkampftour. Die Regionen und die ÖVP-Bürgermeister seien zum Dialog eingeladen: „Wir sind die Bürgermeister-Partei Österreichs, wir stellen über 1500 im Land. Sie sind für mich die wichtigsten Ansprechpartner im direkten Dialog mit der Bevölkerung. Ich will erfahren, wo der Schuh drückt und wo wir bessere Lösungen anbieten können“, so Nehammer. Die Volkspartei erwarte einige Hundert Bürgermeister und Funktionäre aus den Kärntner Gemeinden beim heutigen Dialog in Klagenfurt, hieß es beim Pressegespräch.