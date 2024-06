Wegen überhöhter Geschwindigkeit kamen Mittwochabend im Bezirk Klagenfurt-Land gleich zwei Motorradfahrer zu Sturz. Der erste Unfall ereignete sich kurz vor 20 Uhr auf der Poggersdorfer Straße (L 87) in Eibelhof, Gemeinde Poggersdorf. Ein 40-jähriger Motorradlenker aus Klagenfurt kam in einer Linkskurve zu Sturz, prallte gegen die Leitschiene und kam in der angrenzenden Wiese zum Liegen. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C 11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Ein Alkomatentest verlief negativ. Am Motorrad entstand Totalschaden.

Der zweite Unfall geschah um 20.30 Uhr auf der Bergstraße (L 101) von Ebenthal in Richtung Maria Rain. Ein 24-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Klagenfurt kam ebenfalls aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und in weiterer Folge zu Sturz. Er erlitt laut Polizeibericht Verletzungen unbestimmten Grades. Auch er wurde vom Rettungshubschrauber C 11 abtransportiert; ins UKH Klagenfurt. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt.