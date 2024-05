Einen Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad meldete die Polizei am Freitag aus Hermagor. In Lassendorf war gegen Mittag eine 76-jährige Pensionistin mit ihrem Pkw auf die Weißensee Bundesstraße (B 87) eingebogen. Dabei übersah sie das Motorrad eines 51-jährigen Mannes aus Ebenthal, Bezirk Klagenfurt-Land.

Der Motorradlenker konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, prallte mit seinem Motorrad gegen das Auto und kam zu Sturz. „Das Motorrad geriet in weiterer Folge in Brand. Dieser konnte von einem vorbeikommenden Fahrzeuglenker gelöscht werden“, hieß es vonseiten der Polizei. Sowohl die Frau als auch der Mann wurden unbestimmten Grades verletzt und in das LKH Villach eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.