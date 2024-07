„Hey Guys, mein Sohn Niklas wird bei unserer Clubtour in Deutschland am Schlagzeug sitzen!“ Der Kärntner Schlagersänger präsentierte vor wenigen Tagen seinen „neuen“ Drummer. „Beim Konzert vor drei Wochen in Pöllau hat er sein Talent eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, schreibt der 62-Jährige auf Facebook. Niklas Presnik vertritt Harald „Hari“ Vorraber, der Schlagzeuger sei zum Zeitpunkt der Tour leider anderweitig verpflichtet.

„Er freut sich riesig darauf, gemeinsam mit der Band, mit mir und mit Euch in den Clubs zu rocken“, sagt Nik P. weiter. Auch in den Kommentaren freuen sich Fans bereits auf diese familiäre Unterstützung. „Wie cool. Mitn Papa auf der Bühne. Was für ein Gefühl“, schreib Moderator Marco Ventre. Zuvor wurde noch am Mondsee auf Stand-up-Paddels (SUPs) entspannt und das warme Wetter ausgenutzt.

Bei der Clubtour dürfen sich zwischen 25. September und 18. Oktober elf deutsche Städte auf einen Besuch des Friesachers freuen, darunter München, Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt. Ende August wartet aber erst noch ein Heimspiel auf den 62-Jährigen: Am 30. August tritt er live mit seiner Band in der Burgarena Finkenstein auf.