Motorradfahrer kollidierte in Osttirol mit Lkw

Ein Motorradfahrer ist Dienstagnachmittag bei einem Unfall in der Erlachgalerie der Defereggentalstraße (L 25) bei Hopfgarten in Defereggen in Osttirol tödlich verunglückt. Der Lenker war aus bisher unbekannter Ursache frontal mit einem Lkw zusammengestoßen, bestätigte die Polizei gegenüber der APA entsprechende Medienberichte. Die Identität des Verunglückten war vorerst nicht bekannt, die Ermittlungen waren im Gange.

Im Einsatz standen zwei Notärzte, ein Notarzthubschrauber, Feuerwehr und Rettung Matrei in Osttirol sowie ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes. Der Unfall hatte sich gegen 15.00 Uhr ereignet.