Gegen 23 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem schweren Motorradunfall zwischen einem Lenker aus Tirol und einem französischen Ehepaar in das Fahrerlager 4 auf dem Veranstaltungsgelände des Erzbergrodeos gerufen.

Was war passiert? Ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Schwaz (Tirol) fuhr mit einem geliehenen Motorrad in Richtung Fanzone. Ein französisches Ehepaar, beide 45 Jahre alt, fuhr ebenfalls mit einem Motorrad in die entgegengesetzte Richtung. Im Bereich des Fahrerlagers vier kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Motorradfahrer.

Drei Personen teils schwer verletzt

Der 21-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß schwere Kopfverletzungen und wurde in das LKH-Uniklinikum Graz eingeliefert. Das französische Ehepaar wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiteren Behandlung in das LKH Leoben gebracht. Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind im Gange.