Vor rund einem Monat haben Klimaaktivisten der Letzten Generation zum ersten Mal eine Straßenblockade in Leoben durchgeführt. Damals wurde die „Forstinger-Kreuzung“ gesperrt. Am Freitag klebten sich erneut vier Aktivisten der Letzten Generation im Bezirk Leoben auf die Straße. Dieses Mal wurde die B115 mitten in Vordernberg blockiert, wo ab 8 Uhr früh die Anreise zum Großevent Vordernberg behindert wurde.