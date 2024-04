Zum ersten Mal haben Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation auch in Leoben protestiert. In der Josef-Heißl-Straße auf Höhe der Forstinger-Kreuzung haben sich um kurz vor 7 Uhr früh fünf Personen – darunter auch Klimaaktivistin Anja Windl – an die Straße geklebt. Polizei, Rotes Kreuz sowie die Feuerwehr waren rund eineinhalb Stunden im Einsatz, bis die Klimakleber mittels Spezialmitteln vom Asphalt geholt werden konnten.