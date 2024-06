Ein 53-jähriger Österreicher lenkte am Donnerstag gegen 10.45 Uhr einen Pritschenwagen auf der Lavanter Straße (L 318) aus Tristach kommend in Richtung Norden. In der Bahnunterführung, kurz vor dem Kreuzungsbereich mit der Schillerstraße, bemerkte er eine verlorene Geldtasche auf der Fahrbahn und beabsichtigte anzuhalten, um die Geldtasche aufzuheben. Im Zuge des Abbremsvorganges fuhr ein 51-jähriger Motorradlenker auf den Pritschenwagen auf, touchierte mit dem Heck des Fahrzeuges und stürzte zu Boden.

Der Beifahrer des Pritschenwagens leistete sofort Erste-Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der Motorradlenker war ansprechbar und wurde nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt mit Verletzungen schweren Grades ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Ansonsten wurde niemand verletzt.