Rund um das Motto „Freiheit, fliegen und getragen werden“ gestaltete die Osttiroler Musikgruppe „Kyera & Band“ eine Evangelische Messe auf der Emberger Alm in Berg im Drautal mit und umrahmte diese. „Wir spielen vorwiegend Oldies, viel Rock und teilweise auch Pop“, schildert Chiara Oberbichler. Seit November ist sie mit ihrer Band bei diversen Auftritten zu sehen. Für größere Veranstaltungen wird die Formation um einige Musikerkollegen erweitert.

Im Rahmen der Messe wurde Oberbichler, die als Sängerin fungiert, von Gabriel Forcher und Tamara Schneider mit Gitarre und Gesang, Hannes Ladinig an der Gitarre und dem Vater-Sohn Duo „Niccolai“ unterstützt. Massimo Niccolai übernahm die Bass-Gitarre, sein Vater Tommaso das Schlagzeug. „Es war unser erster Auftritt in dieser Zusammensetzung und eine tolle Erfahrung für uns alle“, sagt Oberbichler.

Sängerin Chiara Oberbichler ist als „Kyera“ bekannt © KK/Privat

Ausstrahlung und Public Viewing

Gemeinsam performten sie zwei Lieder von amerikanischen Sängern und Musikern. Zum Einzug wurde „Fly Away“ von Lenny Kravitz und zum Abschluss der Messe mit Pfarrerin Margit Leuthold „Ready to Fly“ von Richard Marx gespielt.

Am Sonntag, dem 16. Juni, wird die Messe um 9.30 Uhr im ZDF und ORF2 ausgestrahlt. Auch die Trachtenkapelle Greifenburg und Posaunenchöre aus der Region unter Leitung von Diözesankantor Martin Lehmann wirkten an der Messe mit dem Titel „Dem Himmel nah“ mit. Es wird am Sonntag auch die Möglichkeit geben, die Ausstrahlung des Fernseh-Gottesdienstes im Rahmen eines „Public Viewing“ in der Martin-Luther-Kirche in Lienz mit anschließenden Kirchenkaffee zu sehen.