Die Generalversammlung der Bezirksstelle Osttirol des Österreichischen Roten Kreuzes wurde im Kolpinghaus in Lienz unter der Leitung von Bezirksstellenleiter Egon Kleinlercher abgehalten. Zu Beginn gedachte man in einer Zeremonie den verstorbenen Kameraden, welche von Rotkreuz-Kurat Dekan Franz Troyer einfühlsam geleitet wurde. Anschließend folgte eine emotionale Videopräsentation, die über die bedeutenden Ereignisse, beeindruckenden Zahlen und Fakten sowie herausragende Leistungen des Vereinsjahres 2023 informierte.

679 Rotkreuz-Mitarbeiter in Osttirol

Erwähnenswert ist die Summe von 78.313 ehrenamtlichen Stunden, die von den freiwilligen Mitgliedern des Vereins geleistet wurden. Darüber hinaus ist die zurückgelegte Gesamtkilometerzahl von 1.237.412 Kilometern ein weiteres beeindruckendes Zeugnis für die Aktivitäten und den Einsatz der 679 Mitarbeiter, davon sind 595 als freiwillige Mitarbeiter tätig.

Verdiente freiwillige Mitarbeiter wurden für ihre Leistungen gewürdigt. Es wurden auch 16 Auszeichnungen vom Blutspendedienst Tirol vergeben, darunter drei mit der Verdienstmedaille in Gold für mehr als 75 Blutspenden und 13 weitere Blutspender mit der Verdienstmedaille in Silber, für über 50 Blutspenden. Außerdem erhielten Dienstjahresabzeichen für 10, 20, 30, 40 und 50 Jahre treue Dienste.

Egon Kleinlercher, Reinhard Stotter, Martin Dablander und Herbert Girstmaier © KK/Ecaterina Tolicova

Auch die Land Tirol Feuerwehr- und Rettungsmedaille wurde in Bronze, Silber und Gold vergeben für jeweils 25, 40 und 50 Jahre Mitgliedschaft beim Roten Kreuz Osttirol. Finanzreferent Hansjörg Mattersberger erhielt die Verdienstmedaille in Gold als bedeutende Auszeichnung für seine hervorragenden Leistungen im Dienste der ÖRK. Peter Ladstätter, Bezirksleiter der Bergrettung, wurde die Henry-Dunant-Gedenkmedaille in Silber sowie eine Ehrenurkunde verliehen. Es gab auch Neuwahlen. Bestätigt wurde Egon Kleinlercher als Bezirksstellenleiter. Mit bereits 16 Jahren erfolgreicher Amtszeit hat Kleinlercher gezeigt, dass er die Herausforderungen dieser Position meistern kann und kontinuierlich einen positiven Einfluss auf die Gemeinschaft ausübt. An die Stelle von Alfons Klaunzer wurde als neuer 2. Bezirksstellenleiter Franz Webhofer gewählt.

Ehrengäste lobten herausragende Arbeit

Die Ernennung von Franziska Klammer zur neuen Jugendarbeitsreferentin anstelle von Laura Michelitsch bekräftigt das Engagement für die Förderung und Entwicklung der nächsten Generation innerhalb der Organisation. Dem Bezirksrettungskommandanten Herbert Girstmair folgt Reinhard Stotter nach. Landesrettungskommandant Martin Dablander dankte Girstmair für die hervorragenden Leistungen in den vergangenen 16 Jahren. Landtagsabgeordneter Markus Mayerl, Bezirkshauptfrau Bettina Heinricher, Thomas Wegmayr, Geschäftsführer des Roten Kreuzes Tirol, sowie Günther Ennemoser, Präsident des ÖRK-Landesverbandes Tirol, lobten die herausragenden Leistungen der Bezirksstelle Osttirol.