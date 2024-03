Die Rotkreuz-Ortsstelle Defereggental lud zur 39. Jahreshauptversammlung in den Alpengasthof Pichler in St. Veit ein. Auf dem Programm standen neben den Tätigkeitsberichten und Ehrungen auch die Neuwahl des Ausschusses. Der scheidende Ortsstellenleiter Benjamin Gasser zog Bilanz: 35 Mitglieder leisteten im Vorjahr mehr als 7600 Stunden an selbstlosem Einsatz. Nach den Vorträgen der Ausbildungsreferenten, Jugendgruppenleiterin und des Kassiers wurden Mitglieder für ihre jahrelange Arbeit beim Roten Kreuz geehrt.

Zweimal die „Silberne Rettungswesen-Medaille“ des Landes

Jan und Ralf Gasser erhielten die bronzene Verdienstmedaille des Österreichischen Roten Kreuzes für den besonderen Verdienst für die Ortsstelle Defereggental, während Fabio Niederwanger das Dienstjahresabzeichen in Bronze erhielt. Philipp Kleinlercher, der ehemalige Ortsstellenleiter, wurde mit der Henry Dunant Gedenkmedaille in Silber ausgezeichnet, und Beatrix Unterlercher strahlte mit dem Dienstjahresabzeichen in Gold für 20-jährige Tätigkeit. Eine besondere Ehrung wurde Ernst Schett und Oswald Grimm zuteil, die für ihre 40-jährige Tätigkeit sowohl mit dem Dienstjahresabzeichen in Gold als auch mit der silbernen Rettungswesen-Medaille des Landes Tirol ausgezeichnet wurden.

Bezirksstellenleiter Egon Kleinlercher, Rot-Kreuz-Arzt Ottokar Widemair, Jan Gasser, Beatrix Unterlercher, Ralf Gasser und Philipp Kleinlercher mit dem ehemaligen Ortsstellenleiter Benjamin Gasser © Rotes Kreuz Defereggental

Bezirksstellenleiter Egon Kleinlercher und Bezirksgeschäftsführer Alexander Perry wohnte der Neuwahl des Ausschusses bei. Zur neuen Ortsstellenleitern wurde Valentina Erlsbacher einstimmig gekürt. Eine vollmotivierte Rotkreuzlerin, die als erste Frau in dieser Position in Osttirol die Führung übernahm. Marzell Veiter wurde zu ihrem Stellvertreter gewählt, während Klaus Erlsbacher als Kassier und Christof Macher als Schriftführer ebenso einstimmig ihre Plätze im neuen Ausschuss einnahmen.

Neuer Rettungswagen für die Ortsstelle

Da Valentina Erlsbacher krankheitsbedingt leider abwesend war, führte Stellvertreter Marzell Veiter die Versammlung mit Bravour weiter. Die Aufregung lag förmlich in der Luft, als Überraschung erhielt die Ortsstelle Defereggental einen neuen Rettungswagen. Ein großes Fest mit Fahnenweihe zum 40-jährigen Bestehen der Ortsstelle ist am 15. Juni geplant.