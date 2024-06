Schwerer Verkehrsunfall Freitagnachmittag auf dem Amlacher Weg in Spittal an der Drau: Es war kurz vor 15.30 Uhr, als ein 20-jähriger Mann aus St. Veit an der Glan mit seinem Motorrad in Richtung Osten fuhr. Am Ortsende überholte der Lenker laut Polizei mindestens zwei vor ihm fahrende Pkw, übersah aber einen entgegenkommenden Wagen, gelenkt von einem 38-jährigen Mann aus Spittal an der Drau. Der Motorradfahrer prallte frontal gegen diesen.

Infolge der Kollision flog der Motorradlenker einige Meter durch die Luft und kam hinter dem Fahrzeug zum Liegen. Der 20-Jährige wurde beim Unfall schwer, der Pkw-Lenker leicht verletzt. Der Motorradlenker wurde ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert. Der Pkw-Lenker begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.