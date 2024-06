Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich Freitagvormittag in der Gemeinde Paternion ereignet. Gegen 8.45 Uhr arbeitete ein 24-jähriger Mann in seiner Werkstatt an einer Sägebank an einem Werkstück. Dabei geriet der 24-Jährige plötzlich mit seiner rechten Hand in das Sägeblatt der sich drehenden Säge.

Der junge Kärntner trennte sich mehrere Finger teilweise ab. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde der Mann zur weiteren Versorgung mittels Rettungshubschrauber RK 1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.