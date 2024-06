In der Nacht auf Freitag brachen bisher unbekannte Täter einen Kassenautomaten auf dem Gelände eines Bades in Pörtschach am Wörthersee auf und stahlen daraus Bargeld. Vermutlich dieselben Täter nahmen auch zwei am Steg festgemachte E-Boote in Betrieb und fuhren auf dem Wörthersee in Richtung Osten. „Ein Boot konnte in unmittelbarer Nähe, das zweite Boot im Bereich eines Bades in Krumpendorf aufgefunden und zurückgeschleppt werden“, teilte die Polizei Freitagabend mit.

Von einem der Boote wurde mutwillig das Sonnendach abgerissen. Im Bereich des Armaturenbretts wurde gezündelt, es entstand jedoch kein Brand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.