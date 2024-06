Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Oberkärnten: Gegen 1.47 Uhr kam ein 33-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau auf der B99 Katschbergbundesstraße im Bereich der Gemeinde Gmünd (Bezirk Spittal an der Drau) aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte in die Lieser. Der Mann konnte sich selbst aus seinem Auto befreien und blieb unverletzt.

Lenker schwer alkoholisiert

Wie sich später herausstellte, war der Lenker schwer alkoholisiert. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Sein schwer beschädigtes Auto wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Gmünd gemeinsam mit einem Abschleppunternehmen geborgen. Für die Zeit der Aufräum- und Bergearbeiten war die B99 rund 20 Minuten lang gesperrt.