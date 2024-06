Samstag gegen 13.45 Uhr war ein 64-jähriger Österreicher mit seinem Pkw auf der Drautalstraße (B 100) von Lienz kommend in Richtung Sillian unterwegs. Im Ortsteil Mittewald (Gemeinde Anras) kam er mit seinem Fahrzeug am Beginn einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Grund dafür dürfte Sekundenschlaf gewesen sein. Der Wagen prallte in der Folge gegen mehrere Bäume. Die Fahrt endete schließlich in der angrenzenden Wiese.

Der Unfalllenker wurde von anderen Verkehrsteilnehmern aus dem Pkw geborgen und erstversorgt. Von der Rettung wurde der verletzte 64-Jährige ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz gebracht. Am Unfallwagen entstand Totalschaden.