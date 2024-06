Am Samstagmittag gegen 14.25 Uhr fuhr ein 52-jähriger Steirer mit seinem Pkw auf der südsteirischen Grenzstraße B69 in Richtung Lavamünd. In einer scharfen Rechtskurve kollidierte er mit dem Randstein und verlor die Herrschaft über sein Auto – es geriet ins Schleudern und stürzte ab.

Pkw zehn Meter abgestürzt

Der Wagen rutschte rund zehn Meter über steiles Gelände, bevor er von einer Leitschiene der darunterliegenden Fahrbahn gebremst wurde. „Das Fahrzeug wurde gesichert und die verletzte Person dem Rettungsdienst übergeben“, heißt es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr Lavamünd. Der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Der stark beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden.