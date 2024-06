Fahrerflucht am Sonntagmorgen in Kärnten: Gegen 5.30 Uhr stieß ein 44-jähriger Pkw-Lenker aus Villach beim Linksabbiegen auf die Ossiacher Zeile in der Draustadt mit seinem Fahrzeug gegen eine auf dem Schutzweg die Fahrbahn querende 65-jährige Frau aus Villach.

Frau meterweit geschleudert

Sie wurde in der Folge auf die Fahrbahn geschleudert und kam einige Meter nach dem Schutzweg zum Liegen. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen und musste nach notärztlicher Versorgung von der Rettung ins LKH Villach gebracht werden. Der beim Pkw-Lenker durchgeführte Alkomatentest verlief negativ. Die Polizei bittet Zeugen des Verkehrsunfalles, sich bei der Verkehrsinspektion Villach (059/133 26-4444) zu melden.