Zwei Verletzte meldete die Polizei am Sonntag nach dem traditionellen Kufenstechen anlässlich des Labientschacher Jahreskirchtages in der Gemeinde Nötsch. Gleich zu Beginn der ersten Reitrunde, kurz nach 14 Uhr, wurde ein 29-jähriger Reiter vom Pferd abgeworfen und prallte auf den Asphaltboden. Das Tier hatte sich geweigert, in die Laufstraße einzureiten. Der junge Mann zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf und Schürfwunden zu. Die Veranstaltung wurde daraufhin fortgesetzt. Nach der dritten Runde dann der nächste Zwischenfall. Eine 30-jährige Frau wurde von einem der Pferde zu Boden gestoßen. Auch sie erlitt eine Kopfwunde sowie Schürfwunden.

Die beiden Verletzten wurden vom anwesenden Rettungsdienst erstversorgt und anschließend ins LKH Villach gebracht. Erst Mitte Mai war es beim Kufenstechen in Arnoldstein zu einem Unfall gekommen. Damals wurde ein 23-jähriger Reiter verletzt.