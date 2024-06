Ein 18-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Villach Land kam am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr mit seinem Auto im Zuge der Fahrt auf dem Drauradweg in Olsach (Gemeinde Spittal/Drau) aus vorerst unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. In der Folge überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

18-Jähriger angezeigt

Dabei erlitt der junge Mann Verletzungen unbestimmte Grades, er wurde nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung ins LKH Villach gebracht. Dort wurde bei ihm eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel festgestellt. Der 18-Jährige wurde angezeigt.