Leibnitzer Polizisten wurden am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr zu einem Vorfall mit einer aggressiven männlichen Person beim AMS gerufen. Der dort randalierende 16-Jährige flüchtete jedoch noch vor dem Eintreffen der Polizei mit einem mutmaßlich gestohlenem roten Pkw. Daraufhin nahmen die alarmierten Polizisten umgehend seine Verfolgung auf.

Fahndung: Verfolgungsfahrt

Der 16-Jährige flüchtete mit weit überhöhter Geschwindigkeit von Leibnitz über Wagna nach Landscha, wo der Bursche auf den Murradweg fuhr. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h versuchte sich der Jugendliche einer Anhaltung zu entziehen und gefährdete dabei etliche Personen am Radweg. Die Flucht des 16-Jährigen setzte sich am Murradweg über Altgralla bis nach Bachsdorf fort. Aufgrund einer errichteten Straßensperre endete seine Flucht in einem Maisacker.

Der jugendliche Fahrzeuglenker versuchte über den Acker zu flüchten. Nach ein paar Metern kam er mit dem Pkw jedoch zum Stehen. Kurz darauf setzte der 16-Jährige zurück und stieß gegen die Front eines Dienstfahrzeuges, welches dadurch stark beschädigt wurde. Der Bursche sprang in weiterer Folge aus dem Auto und setzte seine Flucht zu Fuß fort.

Polizeidrohne und Spürhunde

Nachdem der Jugendliche in den Maisacker geflüchtet war, begann eine groß angelegte Fahndung. Zahlreiche Kräfte aus dem Bezirk Leibnitz, unterstützt durch eine Polizeidrohne und Diensthunde, fahndeten nach dem Jugendlichen. Schließlich konnte der 16-Jährige gegen 14 Uhr gefunden und festgenommen werden.

Der Jugendliche ist der Leibnitzer Polizei amtlich bekannt. Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich um ein rechtmäßig erworbenes Fahrzeug, jedoch mit gestohlenen deutschen Kennzeichen. Diese wurden einige Tage zuvor auf einem öffentlichen Parkplatz entwendet. Der Leibnitzer wird der Staatsanwaltschaft Graz und Bezirkshauptmannschaft Leibnitz wegen mehreren Delikten angezeigt.