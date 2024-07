Erneuter Paragleiter-Unfall in Kärnten: Am Dienstag startete ein 61 Jahre alter Mann aus Tirol gegen 12.45 Uhr mit seinem Paragleiter vom behördlich genehmigten Startplatz für Hänge- und Paragleiter auf der Emberger Alm (Gemeindegebiet Berg/Drau) zu einem Freizeitflug ins Tal nach Greifenburg.

Ins Krankenhaus geflogen

Kurz nach dem Start musste der erfahrene Pilot wegen einer Windböe und eines daraus resultierenden Klappers des Schirmes im steil abfallenden Gelände, rund 100 Meter südlich des Startplatzes, notlanden. Bei dieser Notlandung erlitt der Pilot Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ARA3 ins LKH Villach geflogen.

Im Einsatz standen die Bergrettung Oberes Drautal mit sieben Personen, zwei Beamte der Polizeiinspektion Greifenburg sowie der Rettungshubschrauber ARA3. Erst am Vortag kam es zu einem ähnlichen Zwischenfall, als eine Paragleiterin in den Ossiacher See stürzte.