Unbestimmten Grades verletzt wurden zwei Pkw-Lenker aus dem Bezirk Feldkirchen - ein 18 Jahre alter Mann und eine 41 Jahre alte Frau - am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Steindorf. Laut Polizei begann der 18-Jährige ein Überholmanöver und streifte dabei vorerst mit seinem Außenspiegel den Spiegel eines entgegenkommenden Pkw, der von einer Slowenin (41) gesteuert wurde. In weiterer Folge kollidierte er frontal mit dem Auto der 48-Jährigen.

Die Frau wurden von der Rettung ins LKH Villach gebracht, der 18-Jährige vom Rettungshubschrauber RK1.

Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr Bodensdorf mit 15 Personen.