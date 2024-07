Das Wetter präsentiert sich in Kärnten hochsommerlich, die Menschen strömen in die Strandbäder. Damit steigt jedoch auch die Zahl an (vermeintlichen) Badeunfällen. Erst am Montag gab es am Wörthersee eine groß angelegte Suche nach einem vermissten Schwimmer, die am Dienstagvormittag fortgesetzt wurde. Nun gibt es am Dienstagnachmittag einen neuen Fall am Keutschacher See.

Vater meldete Sohn als abgängig

Gegen 15.40 Uhr meldete ein 48 Jahre alter Mann aus Graz seinen 13-jährigen Sohn bei einem Strandcamping am Keutschacher See als abgängig. Der Bub sei gegen 14.30 Uhr alleine vom Steg des Campingplatzes aus schwimmen gegangen und nicht mehr zurückgekehrt.

Nachdem die Rettungskette in Gang gesetzt war, konnte der Junge nach einer Bestreifung in einem in der Nähe befindlichen Strandbad unversehrt ausfindig gemacht werden. Er gab an, sich verschwommen und nicht mehr gewusst zu haben, wo er sich befinde. Der Bub wurde unverletzt seinem Vater übergeben. Im Einsatz standen die Wasserrettung mit drei und die Freiwillige Feuerwehr Keutschach mit zehn Personen sowie der Polizeihubschrauber Libelle FLIR.