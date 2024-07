Beim Umbau der Caritas-Pflegeschule in Klagenfurt ist am Mittwochvormittag ein Bauarbeiter offenbar aufgrund der großen Hitze kollabiert. „Wir wurden zu einem medizinischen Notfall gerufen. Ein Mann lang im Dachgeschoss am Boden und wir haben verschiedene Varianten abgeklärt, um ihn zu bergen“, sagt Andreas Gallob, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Klagenfurt.

© Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Mithilfe einer Schleifkorbtrage wurde der Arbeiter zur Drehleiter gebracht und schließlich aus dem dritten Stock ins Erdgeschoss gebracht.

Über den medizinischen Zustand des Mannes war vorerst nichts bekannt.