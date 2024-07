Verkehrsunfall in Finkenstein: Am Mittwoch stieß ein 13-jähriger Schüler aus der genannten Gemeinde gegen 14 Uhr in Ledenitzen mit seinem E-Scooter gegen die Beifahrertür eines Pkw, gelenkt von einer ortsansässigen 18-jährigen Frau. Die Autolenkerin gab an, dass ihr ein rechtzeitiges Anhalten oder Ausweichen nicht mehr möglich gewesen sei, da der E-Scooter-Fahrer aufgrund der dortigen Hecke für sie zuerst nicht zu sehen war.

Schüler im Spital

Der Schüler gab an, ungebremst gegen den Pkw geprallt zu sein. Während der Fahrt trug er Kopfhörer. Der 13-Jährige wurde mit Beinverletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach gebracht. Der durchgeführte Alko-Vortest mit der Pkw-Lenkerin verlief negativ.