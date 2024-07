Eine Anzeige wegen Amtsmissbrauchs gegen die Kärntner Bildungsdirektorin Isabella Penz beschäftigt die Staatsanwaltschaften (StA) in Klagenfurt und Graz. Bei der Klagenfurter Behörde ging am 15. Februar 2024 eine anonyme Sachverhaltsdarstellung ein. Nach Prüfung der Anschuldigungen habe man der Oberstaatsanwaltschaft Graz Bericht erstattet. „Und den Fall schließlich am 14. Juni an die Staatsanwaltschaft Graz abgetreten“, sagt Behördensprecher Markus Kitz. Weil es sich um eine Person öffentlichen Interesses in Kärnten handelt, wollte man dadurch einen möglichen Vorwurf der Befangenheit ausschließen.