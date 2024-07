Aus bislang unbekannter Ursache bracht in der Nacht auf Donnerstag gegen 2 Uhr in Faak am See bei einem Carport eines 53-jährigen Mannes ein Brand aus. Eine Nachbarin hatte das Feuer entdeckt, den Hausbesitzer geweckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand der Carport samt zwei darin befindlicher Fahrzeuge bereits in Vollbrand.

Die im Einsatz stehenden Freiwilligen Feuerwehren Faak am See, Latschach, Drobollach und Gödersdorf konnten das Feuer löschen. Dennoch wurde auch die Fassade des angrenzenden Wohnhauses bis zum Dachstuhl beschädigt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest.

Zum Glück wurden keine Personen verletzt.