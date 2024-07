Dass die Polizei wegen eines Fahrraddiebstahls angerufen wird, ist keine Seltenheit, dass sich das Opfer aber meldet, als sie ihr gestohlenes Rad wieder gefunden hat, ist da ungewöhnlicher. Aber das ist nicht das Kurioseste an dem Fall. Eine 42-jährige Frau aus Wernberg verständigte am Mittwochvormittag die Polizei, da sie ihr gestohlenes Fahrrad in einem Waldstück in Föderlach (Wernberg) gefunden hatte.

Beim Eintreffen der Polizeistreife am Fundort fanden die Beamten noch ein weiteres gestohlenes Fahrrad. Kurze Zeit später kam ein 29-jähriger Salzburger angeradelt. Wie sich herausstellte, war auch dieses Rad gestohlen. Die Polizisten konnten es einem bereits angezeigten Fahrrad-Diebstahl zuordnen. Aufgrund dessen wurde der 29-Jährige vorläufig festgenommen und zu weiteren Einvernahmen auf die Polizeiinspektion Velden gebracht.

Autoscheibe eingeschlagen?

Er zeigte sich hinsichtlich des Diebstahls der drei Fahrräder geständig. Da er obdachlos ist und sämtliche Taten in derselben Umgebung Föderlach verübt wurden, wird der 29-Jährige weiters beschuldigt, die Seitenscheibe eines Autos in der Nähe eingeschlagen zu haben, um in diesem zu nächtigen. Diesen Tatvorwurf stritt der Mann jedoch gänzlich ab. Der Salzburger wurde angezeigt.