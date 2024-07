Meterhohe Rauchsäulen waren am Mittwochabend gegen 20.50 Uhr im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol zu sehen. Der Grund: Der Fahrer wollte mit seinem sogenannten Mähtrac von der Wiese zum angrenzenden Hof fahren. Als er das landwirtschaftliche Gerät startete, kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Rauchentwicklung, kurz darauf geriet das Fahrzeug in Brand. Der Brand konnte von der alarmierten freiwilligen Feuerwehr Matrei unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.

Im Einsatz standen die Rettung mit zwei Fahrzeugen und vier Personen, die freiwillige Feuerwehr Matrei mit drei Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften sowie die Polizei.