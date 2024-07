Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwoch gegen 12.40 Uhr in St. Jakob in Defereggen gekommen: Eine 21-jährige Britin war mit einer zehnköpfigen Gruppe mit dem Kajak auf dem Schwarzach Fluss unterwegs. Auf Höhe der Kläranlage wollten sie eine Wasserwalze durchqueren. Dabei verklemmte sich jedoch das Kajak der jungen Sportlerin unter einem Stein. Die Frau wurde aus dem Kajak geworfen und wurde unbestimmten Grades an der linken Körperseite verletzt.

„Die anderen Gruppenmitglieder leisteten der Verunfallten erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang“, teilt die Tiroler Polizei mit. Die 21-Jährige wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber „C7“ ins Lienzer Krankenhaus gebracht. Im Einsatz standen die freiwillige Feuerwehr St. Jakob in Defereggen, die Rettung, der Notarzthubschrauber „C7“ sowie die Polizei.